Над Крымским мостом сбили крылатую ракету

А как же ответ России? Где красная черта? Нападения уже и на Москву! Чего мы ждём?

Ч

ЧилиИвано

СВО идёт по заранее задуманому плану, как говорила Ванга - "братский народ предаст Россию" / уже случилось,) далее - год шести двоек разделит мир на до и после / опять понятно 22022022 ,), далее - старший брат придёт и заберёт свое, что ему принадлежит / _вот над этим работают воины России сейчас.), осталось только Игорю понять, что же тут написано. (сарказм 😆.)