Украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым, сообщил telegram-канал «Рыбарь».
Над Крымским мостом сбили крылатую ракету
Комментарии
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МК
Мария Калинина
Дождутся,что опять по мосту зарядят,их запад так и подталкивает к этому
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13 час.
ВФ
Валерий Фисенко
А как же ответ России? Где красная черта? Нападения уже и на Москву! Чего мы ждём?
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12 час.
Ч
ЧилиИвано
СВО идёт по заранее задуманому плану, как говорила Ванга - "братский народ предаст Россию" / уже случилось,) далее - год шести двоек разделит мир на до и после / опять понятно 22022022 ,), далее - старший брат придёт и заберёт свое, что ему принадлежит / _вот над этим работают воины России сейчас.), осталось только Игорю понять, что же тут написано. (сарказм 😆.)
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12 час.
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