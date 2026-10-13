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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Северстали»: «Мы буксовали в начале сезона, но сейчас виден рисунок игры, появился результат. Абсолютное доверие Козыреву. Его видение хоккея – это уже своего рода религия»

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мыслями по поводу выступления команды в сезоне КХЛ .

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