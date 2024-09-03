Военнослужащие медицинской службы военной базы ЮВО в Республике Армения провели тренировку в полевых условиях

Военные медики сдали ряд нормативов по эвакуации раненых из боевых машин, окопов и блиндажей, оказанию им медицинской помощи с использованием специальных средств фиксации частей тела, а также средств спасательной техники и медицинской аппаратуры при транспортировке.
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