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Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту, в котором предложил определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) в законодательстве и ввести запрет на подобные действия.

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