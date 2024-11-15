Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту, в котором предложил определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) в законодательстве и ввести запрет на подобные действия.
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