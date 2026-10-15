Первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл первое заседание наблюдательного совета А7. «Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провёл первое заседание наблюдательного совета системы международных расчётов А7», — указывается в заявлении на сайте правительства.
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