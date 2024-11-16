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Спички - не игрушка

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Финляндия открывает границу

Финляндия открывает границу

Ровно в тот момент, когда мы окончательно забили болт на существование страны Финляндия, что-то там, среди выстроенных русскими архитекторами дворцов Хельсинки, начало происходить.

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