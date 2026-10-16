Ночная атака дронов на Россию: аэропорт Пскова прекратил работу на пять часов Массированная ночная атака украинских дронов на Россию была отражена силами противовоздушной обороны нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лондон испугал...
- IV Не России решать,...
- Лондон испугал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым