Антонов: США встали на сторону терроризма, поставляя Киеву ATACMS

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация США «встала на сторону» международного терроризма и поддерживает удары Киева по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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