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СВР: введение санкций против главы сербской развдеки Вулина - это акт агрессии против страны

СВР: введение санкций против главы сербской развдеки Вулина - это акт агрессии против страны

Введение США санкций против директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина расценивается Службой внешней разведки России (СВР) как новое проявление американской агрессии по отношению к Сербии, сообщает пресс-служба СВР России.

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