В Приамурье возбуждено дело из-за пропажи вертолета с тремя людьми на борту 

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson R66 в Амурской области, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии