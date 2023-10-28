Замена отдельных компонентов рациона снизила его углеродный след на треть Достаточно отказаться лишь от таких карбоноемких продуктов как красное мясо Марина Попова Если отказаться от отдельных наиболее карбоноемких элементов в своем рационе, например, заменить красное мясо на мясо птицы, коровье молоко — на соевое, а фруктовые соки — на цельные фрукты, то можно снизить суммарный углеродный след от питания населения более чем на 34 процента.