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Замена отдельных компонентов рациона снизила его углеродный след на треть

Замена отдельных компонентов рациона снизила его углеродный след на треть

Замена отдельных компонентов рациона снизила его углеродный след на треть Достаточно отказаться лишь от таких карбоноемких продуктов как красное мясо Марина Попова Если отказаться от отдельных наиболее карбоноемких элементов в своем рационе, например, заменить красное мясо на мясо птицы, коровье молоко — на соевое, а фруктовые соки — на цельные фрукты, то можно снизить суммарный углеродный след от питания населения более чем на 34 процента.

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