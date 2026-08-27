Названы самые популярные служебные машины Москвы и Санкт-Петербурга

Агентство НАПИ посчитало структуру корпоративных автопарков в Москве и Санкт-Петербурге. Столичный корпоративный парк насчитывает 419 тысяч легковушек, и самой популярной моделью является Volkswagen Polo, занимающий без малого 5% этого объема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии