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В корабле Crew Dragon обнаружена утечка

В корабле Crew Dragon обнаружена утечка

Запуск миссии SpaceX Crew-13 на Международную космическую станцию отложен NASA и SpaceX отложили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, который первоначально планировалось провести в середине сентября.

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