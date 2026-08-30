В корабле Crew Dragon обнаружена утечка

Запуск миссии SpaceX Crew-13 на Международную космическую станцию отложен NASA и SpaceX отложили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, который первоначально планировалось провести в середине сентября.
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