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Газета.ру

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Вэнс: Трамп послал Ирану сигнал публикацией ИИ-видео с "ударом" по острову Харк

Вэнс: Трамп послал Ирану сигнал публикацией ИИ-видео с "ударом" по острову Харк

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп послал сигнал Ирану публикацией сгенерированного искусственным интеллектом ролика с «уничтожением» иранского острова Харк.

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