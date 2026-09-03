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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Медведев: «Мы не знаем, как Алькарас будет себя чувствовать по ходу US Open, но он один из главных претендентов на титул»

Даниил Медведев считает Карлоса Алькараса одним из фаворитов в борьбе за титул US Open . Действующий чемпион вышел в третий круг турнира, обыграв Жайме Фариа (4:6, 6:0, 6:3, 6:2).

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