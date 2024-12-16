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Закон, порядок, государство

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Во время одного из боёв на территории Курской области российскими подразделениями был взят в плен военнослужащий ВСУ

Во время одного из боёв на территории Курской области российскими подразделениями был взят в плен военнослужащий ВСУ

Пленный рассказывает о преступлениях, совершённых с особым цинизмом на территории Курской области. .

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