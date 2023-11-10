Госдолг российских регионов вырос на сотни миллиардов рублей

По итогам первых девяти месяцев 2023 года госдолг российских регионов вырос на 12,8 процента (356,5 миллиарда рублей), до 3,145 триллиона рублей, а муниципальный — на 2,6 процента, до 385,9 миллиарда рублей.
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