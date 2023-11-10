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Госдолг российских регионов вырос на сотни миллиардов рублей

Госдолг российских регионов вырос на сотни миллиардов рублей

По итогам первых девяти месяцев 2023 года госдолг российских регионов вырос на 12,8 процента (356,5 миллиарда рублей), до 3,145 триллиона рублей, а муниципальный — на 2,6 процента, до 385,9 миллиарда рублей.

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