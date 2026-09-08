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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн после выхода в 1/4 финала US Open: «Главная задача – оставаться скромной. Если бог мне дал все предыдущие поражения, он даст мне что-то взамен»

121-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн поделилась мыслями после выхода в четвертьфинал US Open . Китаянка обыграла Игу Швентек со счетом 7:5, 6:3, уйдя со счета 0:5 в первом сете.

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