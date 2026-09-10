Шоу-бизнес: Как дожила до 100 лет вдова поэта Вознесенского и мать миллиардера Зоя Богуславская: Прощённые обиды, йога и маникюр

Зоя Богуславская — это не просто воспоминания о прошлом и не стандартная биография из учебника. Это живой, удивительно вдохновляющий пример того, как можно любить, выбирать свой путь и сохранять редчайшую полноту жизни даже тогда, когда за плечами остался целый век.