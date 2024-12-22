В Белгородской области рассказали об атаках ВСУ за последние сутки

Гладков: за сутки ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области За последние сутки ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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