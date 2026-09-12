Нервный перекус: почему в стрессе тянет на вредное и как это преодолеть

Зачем организму сладкие перекусы и чем их заменить. фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom.ruКогда рабочих задач и горящих дедлайнов все больше, руки так и тянутся к любимым сладостям, снекам и фастфуду.
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