Севастополь представлен на Международном фестивале молодёжи

Делегация Севастополя участвует в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.Делегация Севастополя принимает участие в Международном фестивале молодёжи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге Масштабный форум объединил 10 тысяч молодых людей из почти 191 страны и всех регионов России.