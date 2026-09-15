Севастополь представлен на Международном фестивале молодёжи

Делегация Севастополя участвует в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.Делегация Севастополя принимает участие в Международном фестивале молодёжи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге Масштабный форум объединил 10 тысяч молодых людей из почти 191 страны и всех регионов России.
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