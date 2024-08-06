Самый простой тест на алкоголизм: какие 2 вопроса нужно задать

Редко кто добровольно признаёт, что имеет проблемы с алкоголем. Чаще алкоголик с внушительным стажем будет уверять окружающих, что в состоянии в любой момент отказаться от употребления спиртного – просто в данный момент ему это не нужно.
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