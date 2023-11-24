FT: разведка Израиля не поверила в атаку ХАМАС даже после подробного доклада

Высокопоставленный офицер израильской военной разведки назвал подробное предупреждение, предсказывающее нападение ХАМАС 7 октября, "воображаемым сценарием", пишет газета Financial Times, ссылаясь на два информированных источника.
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