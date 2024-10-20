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Царьград

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Беспилотник сбили в Раменском округе Подмосковье

Беспилотник сбили в Раменском округе Подмосковье

БПЛА летел в сторону Москвы.Летевший на Москву БПЛА сбили в Раменском городском округе. Как сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник уничтожили силами ПВО Минобороны России.

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