Актриса Елена Захарова снялась в кожаном мини-платье

Актриса Елена Захарова появилась на публике в красном кожаном мини-платье. Звезда сериала "Кадетство" приехала в ярком наряде в ресторан в центре Москвы, где отпраздновала в узком кругу семьи день рождения отца, и поделилась кадрами с торжества в соцсетях.