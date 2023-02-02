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В Примороье первое место по открытости бюджета занял Уссурийск

В Примороье первое место по открытости бюджета занял Уссурийск

В Приморье определили муниципалитеты с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных. Соответствующий рейтинг работы территорий за 2022 год опубликовало краевое министерство финансов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.

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