В Примороье первое место по открытости бюджета занял Уссурийск

В Приморье определили муниципалитеты с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных. Соответствующий рейтинг работы территорий за 2022 год опубликовало краевое министерство финансов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.
В Приморье определили муниципалитеты с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных. Соответствующий рейтинг работы территорий за 2022 год опубликовало краевое министерство финансов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.
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