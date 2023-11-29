Бастрыкин потребовал доклад о хулиганстве азербайджанки в Тольятти

Тварь поганая. Распоясались совсем. А, завтра то из этих "специалистов" придет с настоящим оружием, а то еще "деточку" с гранатой подошлют пора радикально с ними разбираться.,

ВЧ

Владимир Черноморский

А чего ждали, когда инородцам всё спускается с рук, дальше будет больше, нелюди понимают другое. Толерантность начала давать свои печальные плоды, когда в Москве в автобусе инородец кричал что не дождусь, когда будем вас резать , а на верху улыбались и молчали, бездействие рождает преступление