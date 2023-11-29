Напомним, гражданка Азербайджанка зашла на территории отдела полиции с пневматической винтовкой.Напомним, 28 ноября в сети было опубликовано видео, на котором женщина, возможно в неадекватном состоянии, по-хамски себя вела на территории отдела полиции по Центральному району.
Бастрыкин потребовал доклад о хулиганстве азербайджанки в Тольятти
Комментарии
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Алекс Сэм
В Штатах она пулю в лобешник словилa бы сразу.
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Тварь поганая. Распоясались совсем. А, завтра то из этих "специалистов" придет с настоящим оружием, а то еще "деточку" с гранатой подошлют пора радикально с ними разбираться.,
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А чего ждали, когда инородцам всё спускается с рук, дальше будет больше, нелюди понимают другое. Толерантность начала давать свои печальные плоды, когда в Москве в автобусе инородец кричал что не дождусь, когда будем вас резать , а на верху улыбались и молчали, бездействие рождает преступление
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5 час.
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