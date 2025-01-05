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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайс Сенсабо установил рекорд карьеры (34 очка) и помог «Юте» разгромить «Майами» (136:100)

21-летний форвард «Юты» стал самым результативным игроком на площадке в победной игре (136:100). На его счету 34 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки запасных.

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