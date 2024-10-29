Российские власти решили отложить введение единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии. Дату перенесли на 1 января 2025 года, чтобы система начала работать одновременно на всей территории Союзного государства.
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