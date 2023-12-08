МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Навигация транспорта Москвы стала полноценной экосистемой Развитие транспортной инфраструктуры Москвы, одного из основных ее элементов – метро, заключается не только в появлении новых станций, маршрутов, ТПУ и подобного, но и в появлении новой навигации.

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