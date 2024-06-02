Чужой ВАЗ сдала на металлолом юная жительница Оби

Пристальнее следить за своими автомобилями призывают сотрудники полиции областного центра. Если ваш автомобиль давно стоит во дворе и больше похож на груду металла, чем на пригодное для поездок транспортное средство, его могут сдать в пункт приема металла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии