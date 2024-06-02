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Вечерний Новосибирск

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Чужой ВАЗ сдала на металлолом юная жительница Оби

Чужой ВАЗ сдала на металлолом юная жительница Оби

Пристальнее следить за своими автомобилями призывают сотрудники полиции областного центра. Если ваш автомобиль давно стоит во дворе и больше похож на груду металла, чем на пригодное для поездок транспортное средство, его могут сдать в пункт приема металла.

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