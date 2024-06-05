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Советник Байдена Салливан: оружие США прибывает на Украину и «меняет ситуацию»

Советник Байдена Салливан: оружие США прибывает на Украину и «меняет ситуацию»

Оружие Соединенных Штатов прибывает на Украину и «меняет ситуацию». Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Джейк Салливан, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности.

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