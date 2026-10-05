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Иркутск Сегодня

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16 ДТП за неделю: в Иркутске пострадали 15 взрослых и 5 детей

С 28 сентября по 4 октября на дорогах Иркутска и Иркутского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 16 дорожно-транспортных происшествий.

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