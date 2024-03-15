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Прогноз экспертов: Биткоин может достичь отметки в $100 тыс. до конца года

Прогноз экспертов: Биткоин может достичь отметки в $100 тыс. до конца года

Прогноз экспертов: Биткоин может достичь отметки в 0 тыс. до конца года Ирэн ОрлонскаяВладислав Антонов, финансовый аналитик компании BitRiver, предсказывает, что цена биткоина может достичь отметки в $100 тыс.

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