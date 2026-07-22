В Пушкине во время проверки документов поймали беглеца из федерального розыска

Пытался сбежать от силовиков, но выдал себя нервами: детали задержания в Подмосковье.Обычное патрулирование улиц в подмосковном Пушкине закончилось поимкой беглеца, скрывавшегося от правоохранительных органов.
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