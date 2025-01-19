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Свежие комментарии

Экс-министр нацбезопасности Израиля потребовал освободить заложников силой

Бывший министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что удерживаемых палестинских движением израильских движением ХАМАС израильских заложников, еще не отпущенных в рамках сделки, необходимо освобождать "силой оружия".

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