Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Виктория Сливко: «Рада, что у нас такая конкуренция. Очень захватывающе и интересно бороться, каждая гонка – такие эмоции»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свой результат в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх