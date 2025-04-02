Вступившие в ряды РДК россияне вели слежку за посетителями концерта рэпера в Москве

Вступившие в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) молодые люди следили за посетителями концерта рэпера, поддерживающего проведение специальной военной операции (СВО), Миши Маваши в Москве.
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