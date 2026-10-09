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Продюсер Максима Галкина* бросил эстраду ради оружия

Продюсер Максима Галкина* бросил эстраду ради оружия

Дмитрия Галкина вряд ли узнают на улице. А ведь это старший брат Максима Галкина (признан иностранным агентом, включён в реестр Минюста РФ) — того, кого знает вся страна.

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