5 простых и оригинальных блюд для ленивых, перед которыми невозможно устоять

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что иногда просто-напросто не хватает времени на полноценную готовку, да и возиться ежедневно на кухне с утра до ночи тоже не особо хочется, тем более, когда продвинутые блогеры и новоявленные кулинары со всех сторон распинаются о том, как полезны экзотические продукты и прочая новоявленная ерунда, о которой мало кто слышал.