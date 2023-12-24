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5 простых и оригинальных блюд для ленивых, перед которыми невозможно устоять

5 простых и оригинальных блюд для ленивых, перед которыми невозможно устоять

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что иногда просто-напросто не хватает времени на полноценную готовку, да и возиться ежедневно на кухне с утра до ночи тоже не особо хочется, тем более, когда продвинутые блогеры и новоявленные кулинары со всех сторон распинаются о том, как полезны экзотические продукты и прочая новоявленная ерунда, о которой мало кто слышал.

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