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Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом РФ

Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом РФ

Вообще вопрос с крымскими татарами непростой, и уж точно крайне важный.

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Комментарии
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людмила
Не надо утрировать, и статья вовсе не об этом. Почему доить русских людей? Вам кто-то пожаловался из жителей Крыма?
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10 час.
л
людмила
В советские времена действительно РФ была обделена по сравнению с &quot;братскими республиками&quot;, но ведь речь о сегодняшнем дне.
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10 час.
Е Ва
Вы внимательно читали? Они там жили с XV века и только в 1783 году Крымский полуостров был присоединён к Российской империи, это не про то, кто рыл Черное море, это история))
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9 час.

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