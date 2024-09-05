Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом РФ

людмила Не надо утрировать, и статья вовсе не об этом. Почему доить русских людей? Вам кто-то пожаловался из жителей Крыма?

л людмила В советские времена действительно РФ была обделена по сравнению с "братскими республиками", но ведь речь о сегодняшнем дне.