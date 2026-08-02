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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Плющенко представил новую короткую программу под песню «Turn Down for What»

Фигурист Александр Плющенко представил новую короткую программу. Спортсмен будет кататься под композицию «Turn Down for What» DJ Snake и рэпера Lil Jon.

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