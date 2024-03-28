Песков: Планов блокировать Telegram нет, но Дурову следует обратить внимание на его использование террористами

Планов по блокировке Telegram нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что основателю мессенджера Павлу Дурову следует обратить внимание на то, что ресурс используется в том числе террористами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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