Женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ в ДНР

Мирная жительница получила ранения из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.