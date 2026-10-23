Челябинское НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха) впервые демонстрирует перспективный асинхронный тяговый электродвигатель ЭДБТ1 на Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.
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