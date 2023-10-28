Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Скульптурные нелепости в России, ч.1

Скульптурные нелепости в России, ч.1

"Скульптуры разные нужны, скульптуры разные важны" - вот такой слоган сегодняшней подборки. В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера внезапно установили скульптуру льва —  подарок от компании «Сима-ленд».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Митленко
😅 За бугром в тысячу раз хужеЕ. Надо будет сделать подборку для сравнения!
Ответить
14 час.
Астон Мартин
Очень интересно будет посмотреть !😀
Ответить
13 час.
Светлана Митленко
Ага. Только у нас еще впереди вторая часть нелепостей.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх