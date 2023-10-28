"Скульптуры разные нужны, скульптуры разные важны" - вот такой слоган сегодняшней подборки. В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера внезапно установили скульптуру льва — подарок от компании «Сима-ленд».
Скульптурные нелепости в России, ч.1
Комментарии
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Светлана Митленко
😅 За бугром в тысячу раз хужеЕ. Надо будет сделать подборку для сравнения!
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14 час.
Астон Мартин
Очень интересно будет посмотреть !😀
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13 час.
Светлана Митленко
Ага. Только у нас еще впереди вторая часть нелепостей.
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13 час.
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