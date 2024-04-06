7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья Анна Федорова7 апреля каждого года в различных уголках мира празднуется Всемирный день здоровья, отмеченный как World Health Day, в честь дня основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая начала свою деятельность в 1948 году.
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