7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья Анна Федорова7 апреля каждого года в различных уголках мира празднуется Всемирный день здоровья, отмеченный как World Health Day, в честь дня основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая начала свою деятельность в 1948 году.