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7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья

7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья

7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья Анна Федорова7 апреля каждого года в различных уголках мира празднуется Всемирный день здоровья, отмеченный как World Health Day, в честь дня основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая начала свою деятельность в 1948 году.

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