СК заинтересовался ЧП с участием несовершеннолетних в Крыму

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в Республике Крым.
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