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Китайские компании активизировали переговоры по газу с США — Reuters

Китайские компании активизировали переговоры по газу с США — Reuters

Переговоры о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) ведут с американскими поставщиками ряд китайских компаний, 15 октября сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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